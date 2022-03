Di Lorenzo: "Festival della birra rinviato per problemi organizzativi"

"Il Festival della birra artigianale è venuto meno per alcuni problemi organizzativi. La responsabilità non è del Comune", afferma Massimo Di Lorenzo.

Nei giorni delle polemiche al vetriolo sugli eventi annullati ad agosto, tre nel giro di una settimana, il presidente del consorzio Vivere Vasto Marina precisa: "Ci sono stati dei problemi: non c'era più l'isola pedonale; inoltre, alcuni operatori, che avrebbero dovuto curare l'organizzazione della manifestazione, erano oberati di lavoro; hanno provato a organizzare ugualmente, nell'ultima settimana, il Festival della birra, ma non ci sono riusciti, perché non sono state raccolte tutte le adesioni preventivate".