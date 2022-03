Blitz anti abusivismo, sequestrati carrelli pieni di vestiti

Nuovo blitz anti abusivismo sulla spiaggia di Vasto Marina. "Questa mattina - comunica una nota del municipio - una pattuglia della polizia locale, guidata dal comandante Giuseppe Del Moro, ha sequestrato diversi capi di abbigliamento venduti abusivamente sulla spiaggia di Vasto Marina. Gli agenti hanno rinvenuto la presenza di alcuni carrelli" la cui merce "è stata prontamente sequestrata per vendita non autorizzata". Non appena hanno visto le divise sbucare in spiaggia, i venditori non autorizzati sono fuggiti.

“Continua - ha spiegato l’assessore con delega alla Polizia Locale, Luigi Marcello - l’azione di repressione da parte della polizia locale per combattere l’abusivismo a Vasto Marina. I controlli intrapresi da tempo in sinergia con le altre forze dell’ordine stanno portando al raggiungimento di significativi risultati e continueranno anche nei prossimi giorni. Chiediamo la collaborazione dei cittadini a segnalarci la presenza di venditori abusivi affinché si possa intervenire con la massima tempestività”.