Beach volley: la vastese Claudia Scampoli e Chiara They conquistano il titolo italiano under 21

La vastese Claudia Scampoli e la parmense Chiara They sono le nuove campionesse italiane under 21 di beach volley. A Caorle, nei giorni scorsi, sono stati assegnati i titoli under 19 e under 21 maschili e femminili e i tornei hanno visto scendere in campo i migliori giovani giocatori d'Italia.

Nella competizione under 21 Scampoli e They, atlete del Club Italia guidato da Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis, hanno giocato molto bene riuscendo ad imporsi, dopo il percorso di qualificazione, contro Olivero e Ujika in semifinale con un 2-0 netto nel punteggio (21-12/21-11). La finalissima è stata una "questione di casa" per il Club Italia, visto che Scampoli e They si sono trovate di fronte le loro compagne Piccoli e Varrassi.

Ad avere la meglio, anche questa volta per 2-0 (21-17/21-16) sono state la vastese e la sua compagna che bissa il successo dello scorso anno. Per Claudia Scampoli è un nuovo successo che impreziosisce il suo palmares e che la lancia verso i prossimi appuntamenti della stagione.

A dare valore al lavoro di Marcovecchio e De Marinis c'è l'aver visto, sulla sabbia di Caorle, due finali completamente "azzurre". Infatti anche nella competizione maschile la finale è stata giocata da atleti del Club Italia: Tobia Marchetto e Alberto Di Silvestro hanno conquistato il titolo battendo 2-1 Paolo Cappio e Jacob Windisch.