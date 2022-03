Rifiuti non differenziati, gli ispettori ambientali cercano i responsabili

Proseguono i controlli sul territorio degli ispettori ambientali per scovare chi non attua correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti. Questa mattina, tra le diverse zone controllate, spiccava la presenza di una notevole quantità di sacchi di immondizia nei pressi del cestino per i rifiuti di piazza Barbacani, a due passi da palazzo di Città.

Gli ispettori hanno prelevato i sacchi e analizato il loro contenuto alla ricerca di elementi che possano portare all'identificazione di chi ha lasciato quei sacchi noncurante delle regole sulla raccolta differenziata.