Raid notturno al biotopo di San Salvo Marina: danni e furto

Vandali-ladri in azione nella notte al biotopo di San Salvo Marina gestito da Legambiente. Ignoti approfittando dell'oscurità si sono introdotti all'interno dell'info point portando via qualche spiccio (qualche decina di euro), un telefono cellulare e buttando tutta all'aria alla ricerca di oggetti di valore.

Stamattina i carabinieri sono intervenuti sul posto per un sopralluogo.

Bottino esiguo, ma danni ingenti alla struttura. È quest'ultima circostanza che sta diventando il problema principale, considerato il ripetersi degli episodi; due notti fa sono state rubate anche 50 sedie, qualche giorno fa addirittura i tappetini per lo yoga. A ogni nuovo caso, inoltre, aumenta il conto da pagare per i danni subiti.

Sarebbero, per questo, auspicabili maggiori controlli soprattutto durante le ore notturne.