A Villalfonsina l’inaugurazione del Parco dell’Agricoltura con il monumento ai caduti

Un luogo dedicato all'agricoltura, preziosa fonte di reddito per il paese, che diventi uno spazio per ricordare anche le persone che nei campi hanno purtroppo perso la vita. Sarà inaugurato sabato 25 agosto alle 18, tra le contrade Colle Verruno e Morandici di Villalfonsina, il Parco dell'Agricoltura al cui interno sarà posizionato il monumento dedicato alle vittime dell'agricoltura.

"Non abbiamo l'ambizione di raggiungere traguardi speciali - commenta il sindaco Mimmo Budano - , ma vogliamo lasciare una piccola testimonianza al nostro mondo, quello agricolo, ed a quanti hanno perso la vita nel lavoro dei campi. Ringraziamo la Cantina Sociale Olearia & Vinicola Villese per aver sposato il progetto, oltre a tutti i cittadini che a vario titolo si sono adoperati per la riuscita dell'opera."