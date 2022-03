Manutenzione ’in comune’, nuovi asfalti a Villalfonsina e Casalbordino

Nuovi asfalti a Villalfonsina e Casalbordino in un piano congiunto di manutenzione che le due amministrazioni comunali hanno disposto per alcune strade confinanti. Per gli interventi sono stati impiegati 40mila euro più iva con un impegno di spesa ripartito a metà tra i due Comuni. Questa mattina i mezzi della ditta Marinelli sono entrati in azione in località Fontanelle, Piano della Noce e Castracane posizionando il nuovo manto di asfalto che, di certo, sarà gradito ai cittadini che quotidianamente percorrono queste strade.

"Ogni anno, tra mille difficoltà di carattere economico, troviamo le risorse per intervenire sulla nostra rete viaria", commenta il primo cittadino di Villalfonsina, Mimmo Budano che, con il collega Filippo Marinucci e i rispettivi assessori, ha seguito l'iter del piano manutentivo congiunto.