Auto si ribalta tra Castiglione e Montazzoli: due ragazze in ospedale

Se la sono cavate con diversi traumi, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. Due ragazze, residenti a Tornareccio, durante la notte sono finite fuori strata con la propria auto in un tratto della Provinciale che collega Castiglione Messer Marino a Montazzoli.

La Fiat Panda si è ribaltata finendo in un fossato: le condizioni del veicolo completamente accartocciato sembravano far presagire il peggio, per fortuna, invece, le giovani sono rimaste ferite in modo non grave.

Come racconta l'Eco dell'Alto Molise, le due ambulanze accorse sul posto le hanno trasportate all'ospedale clinicizzato di Chieti, dove a entrambe sono stati riscontrati politraumi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Casoli.

Stamattina c'è stato il recupero del mezzo.