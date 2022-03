Il 21 agosto "La notte di Vasco" a Gissi

Cresce l'attesa per i fan di Vasco Rossi: domani i Senza Resa (i musicisti ufficiali del Blasco) si esibiranno in piazza Alcide De Gasperi a Gissi.

A partire dalle 22, Diego Spagnoli, Daniele Tedeschi, Andrea Braido e Alberto Rocchetti daranno vita alla "Notte di Vasco", un evento – gratuito – in grado di far registrare il pienone nelle varie tappe in programma.