A San Salvo appuntamento con la musica lirica

Serata di grande musica a San Salvo in programma mercoledì 22 agosto – ore 21.00 in piazza San Vitale – con il “Concerto lirico sotto le stelle” con l’esibizione del soprano Lili Stefanova e del baritono Gwan Choi accompagnati dal Namwon Civic Choir della Corea del Sud.

Al pianoforte il maestro Leonardo Angelini, con la partecipazione di Hyeyoung Lim (soprano), Seonmyeong Seo (soprano), Yeonsoon Park (soprano) e del pianista Youngshin Lee.

L’evento si svolgerà nell’accogliente piazza San Vitale per un appuntamento inserito nel calendario delle manifestazioni estive e curato dall’Assessorato alla Cultura.

“Musica lirica che vanta a San Salvo molti estimatori – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Maria Travaglini – e per i quali abbiamo voluto riservare una serata che sarà molto apprezzata sia per il programma presentato e sia per la qualità degli artisti che si esibiranno che sono di spessore internazionale”.