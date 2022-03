Primi segnali di nuova vita per la pineta di Liscia con l’impegno dell’associazione Araba Fenice

Era andata distrutta nel devastante incendio del 17 settembre 2015 [LEGGI], ora, grazie all'impegno dell'associazione Araba Fenice, una delle aree pic nic ha rivisto la luce.

Piccolo, ma significante taglio di nastro stamattina a Liscia con i rappresentanti dell'associazione e il sindaco Donato Di Giacomo per consegnare alla comunità locale (e a quanti arrivavano qui da tutto il territorio) la rinnovata area attrezzata all'ingresso della pineta incenerita dalle fiamme di tre anni fa. Dopo quegli eventi, l'associazione Araba Fenice fu la prima a darsi da fare concretamente promuovendo una raccolta fondi.

Oggi, quell'impegno si è concretizzato in una nuova struttura in legno, nuovi giochi e aree barbecue che sostituiscono ciò che è era stato danneggiato durante l'incendio.

Resta ancora tanto da fare. Il taglio degli alberi bruciati va avanti e ci sono altre aree pic nic e giochi da ripristinare, quello di stamattina è anche un segnale di speranza per il futuro.

Nel novembre dello stesso anno del rogo, i bambini dell'Omnicomprensivo di Gissi piantarono alberi nella stessa zona [LEGGI].