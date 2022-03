Parco delle Rimembranze a Palmoli, luogo della memoria per le nuove generazioni

Un luogo perchè la storia continui a vivere ed essere tramandante. Con questo spirito a Palmoli è stato risistemato il Parco delle Rimembranze, davanti al cimitero comunale, dedicato ai caduti della prima guerra mondiale. In tutta Italia, nel 1922, le scolaresche piantarono un albero di tiglio per ogni caduto del conflitto con una targhetta per ricordarne il nome. Nel tempo, però, anche a seguito della seconda guerra mondiale, questi parchi sono in parte andati persi. Ma nel piccolo comune del Vastese ora il Parco delle Rimembranze è tornato a raccontare la storia viva di quei giovani partiti da così lontano per andare a combattere senza più fare ritorno a casa.

Quest'estate, dopo i lavori di sistemazione, il rinnovato Parco è stato inaugurato alla presenza delle associazioni combattentistiche e d'arma. Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ci ha spiegato come è nata questa iniziativa.