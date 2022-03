L’energia di J-Ax fa cantare il pubblico di Vasto

Venticinque anni di carriera racchiusi in un live energico e coinvolgente. La musica di J-Ax travolge il pubblico del Baja Village per il secondo dei due grandi eventi, dopo il live dei Boomdabash [LEGGI], organizzato dallo staff della discoteca per il suo 18° anno di attività. A riscaldare il numeroso pubblico ci pensano Space One, storica spalla di J-Ax, e suo fratello Grido, dei Gemelli Diversi.

Poi tocca al gande protagonista della serata che, nello showcase, condensa tanti brani che ne hanno segnato il percorso artistico lungo cinque lustri, iniziato con gli Articolo 31 e proseguito poi da solista. Al suo ingresso sul palco "lo zio Ax" è accolto dall'entusiasmo dei pubblico vastese. "È bello guardarvi e vedere che davanti a me ci sono sia tanti bambini che persone che erano giovani quando ho iniziato e ora sono qui a ballare", dice lui guardando le tante persone davanti ai suoi occhi.

Luci, coriandoli colorati ed effetti speciali fanno da contorno ad un concerto in cui, tra un brano e l'altro J-Ax dialoga tanto con il suo pubblico. "Sapete che quest'anno sto festeggiando i miei 25 anni di musica. E sono contento di farlo non seduto in qualche teatro ma cantando in un club, alle due di notte, con tutti voi".

Immancabili i tormentoni delle ultime estati che portano la sua firma e che tutti cantano a squarciagola e il selfie-ricordo con il "grazie al pubblico di Vasto, a tutti quelli che sono venuti da fuori e al Baja che ha organizzato questa serata". Nel locale di Punta Penna la musica va poi va avanti per una serata di divertimento di questa estate che, dopo il suo giro di boa del ferragosto, si avvia verso le sue battute finali.