Esplode moto d’acqua a San Salvo Marina: 35enne ferito portato a Chieti in eliambulanza

Un 35enne di San Salvo è rimasto ferito nello scoppio di una moto d'acqua al porticciolo turistico della località balneare. Dalle prime informazioni pare che l'esplosione sia avvenuta durante l'accensione del mezzo acquatico al quale era stato da poco fatto il pieno di carburante. Era in compagnia di un amico (che non ancora saliva) quando si è verificata l'esplosione.

Il ragazzo ha riportato ustioni ed è stato scaraventato a distanza, per soccorrerlo sono intervenute due ambulanze. È stato trasferito all'ospedale di Chieti in eliambulanza. Il 35enne è rimasto cosciente e non è in pericolo di vita.

Sul posto sono presenti gli uomini della guardia costiera di Vasto, della polizia municipale e dei carabinieri di San Salvo.