Beach volley, il vastese Alessandro Di Tullio a Caorle per la finale scudetto under 19

Ci sarà anche un giovane vastese in campo nelle finali scudetto di beach volley under 19 che prenderanno il via domani, lunedì 20 agosto, a Caorle. Si tratta di Alessandro Di Tullio, classe 2001, cresciuto nella Enjoy Volley sotto la guida di Luigi Del Casale e atleta del Beach Project di Pescara. Di Tullio sarà in coppia con Antonio Marinucci, atleta pescarese, ed è guidato da coach Simone Di Tommaso.

I due giovani beachers, dopo aver vinto la tappa nazionale del campionato under 19 a Porto San Giorgio lo scorso luglio, proveranno a dire la loro anche nella finalissima sulla sabbia veneta in cui si assegnerà lo scudetto del beach volley under 19.

I due abruzzesi sono al 10° posto nella lista d'ingresso delle finali e dovranno vedersela con le migliori coppie giovanili. L'entusiasmo e le qualità non mancano di certo a Di Tullio e Marinucci che, c'è da star certi, proveranno a tornare a casa con una medaglia al collo.