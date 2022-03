Ancora un successo per la "Notte di Vasco" a San Salvo Marina

In migliaia venerdì sera, sono stati rapiti delle chitarre e dal suono della batteria dei Senza Resa, la storica band del Blasco con grandi protagonisti Alberto Rocchetti, Diego Spagnoli, Antonio Renzone (detto il Lupo Maremmano), Claudio Golinelli (il Gallo), Daniele Tedeschi (Roccia) e Andrea Innesto (Cucchia) per la quarta edizione de “La notte di Vasco”.

"Concerto molto applaudito – recita una nota del Comune di San Salvo – e il piazzale completamente riempito per un colpo d’occhio davvero suggestivo ed emozionante. Ennesimo successo di pubblico a dimostrazione che gli appuntamenti dell’estate di San Salvo tutti gratuiti riescono a richiamare l’attenzione di migliaia di persone con il suo cartellone modulato e ben distribuito sia in città che alla marina e con un costo estremamente contenuto. Centinaia di iscritti di diversi fan club italiani di Zocca, delle regioni Lazio, Molise e Puglia sono giunti a San Salvo per assistere al concerto dei Senza Resa, che hanno proposto una trentina di brani di Vasco Rossi con l’emozionante lancio di centinaia di lanterne che hanno preso il volo con ragazzi, ragazze e bambini con le famiglie con lo sguardo all’insù".