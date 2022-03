Scrittori in Piazza, questa sera la Nuova Libreria ospita Francesca Bertuzzi

Questa sera dalle 21.30 Francesca Bertuzzi sarà ospite della Nuova Libreria nell'ambito della rassegna Scrittori in Piazza. Presenterà il suo romanzo Fammi male, edito da Mondadori, in un dialogo con lo scrittore Alessio Romano.

Ana , la protagonista di "Fammi male", ossessionata da sogni ricorrenti, si ritrova sul litorale di Vasto, teatro dei suoi incubi. Qui assolda un'investigatrice privata, Arancia, per risolvere il mistero che avvolge la morte di sua sorella Anabelle, avvenuta proprio a Vasto, durante una vacanza...

Francesca Bertuzzi è nata a Roma nel 1981. Appena diciannovenne, dal 2001 al 2003, frequenta a Torino il Master della Scuola Holden di Alessandro Baricco.

Per approfondire le tecniche di sceneggiatura cinematografica partecipa a un workshop con il grande sceneggiatore francese Jean-Claude Carrière e, l’anno successivo, al Barbarano CineLab diretto da Marco Müller e Marco Bellocchio. Si specializza così nel montaggio video, che per alcuni anni diventa il suo mestiere e che,insieme alle tecniche di sceneggiatura, contribuisce non poco alla definizione del suo stile di scrittura.

Incoraggiata da Joe R. Lansdale, nel 2010 scrive il suo romanzo d'esordio “Il Carnefice”, pubblicato da Newton Compton. Il libro viene ristampato nove volte in due mesi, rimane stabilmente nella top ten di narrativa italiana, e si aggiudica il premio “Roberto Rossellini - Letteratura e Cinema”. Il secondo romanzo, “Il Sacrilegio” , esce nel 2012 ed è ambientato a Torino, il terzo, “La Belva” pubblicato nel 2013, ambientato tra i boschi delle Dolomiti, vince il premio “Lucia Prioreschi” del festival “Serravalle Noir”.

Scrive diversi racconti per le raccolte della Newton Compton e nel 2013 partecipa con “Dente per dente”, suo racconto breve, alla raccolta “Nessuna più” edito da Elliot Edizioni, che riunisce quaranta scrittori contro il femminicidio in un’iniziativa a favore del Telefono rosa.Da poco Mondadori ha pubblicato il suo Ultimo romanzo "Fammi male", un thriller adrenalinico e coinvolgente, ambientato a Vasto.