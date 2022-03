San Salvo Marina, il parcheggio gratuito si prenota con le cassette di frutta

Giorni clou dell'estate sulla riviera, parcheggi gratuiti ambiti da tutti ed ecco che si ricorre agli espedienti più singolari per assicurarsi un posteggio.

A San Salvo Marina – erano da poco passate le 15 – per occupare un posto non a pagamento in via Paolucci, a nord del lungomare, qualcuno ha pensato di posizionare tre cassette di frutta con uva e pesche ancora all'interno.

La zona è quella a ridosso del giardino botanico; i posti in terra battuta non sono tantissimi, così c'è chi ne "prenota" uno anche per il resto della giornata sicuramente non attirando le simpatie degli altri bagnanti alla ricerca di un parcheggio libero.

Sulla stessa strada non è raro trovare veicoli lasciati sul lato opposto nonostante l'assenza di stalli: in quei casi spesso fioccano le multe della polizia municipale.