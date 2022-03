La missione di evangelizzazione in spiaggia e in strada del gruppo Nuovi Orizzonti

In occasione della Celebrazione dell’Assunta nella Chiesa di Santa Maria Maggiore in Vasto un gruppo di Nuovi Orizzonti, presenti sul territorio già da qualche anno, ha ricevuto dall’Arcivescovo Mons. Bruno Forte il mandato di evangelizzazione per la Città di Vasto lungo le strade e le spiagge della località turistica.

Molti di questi hanno cercato a lungo la felicità e la libertà in tutto ciò che il “mondo” proponeva loro e sono arrivati a sperimentare “un enorme delusione nella vita e vuoto interiore” come afferma la loro portavoce. Solo dopo aver accolto l'annuncio fatto da altri loro coetanei, trasformatosi in seguito in un vero e proprio cambiamento di vita, hanno riscoperto il “valore e il senso della propria vita”. Impegnandosi a vivere quotidianamente il Vangelo hanno ritrovato così la speranza e la risposta ai bisogni più profondi della loro anima.

Spinti dall'incontro personale con l'Amore misericordioso di Dio che ha cambiato la vita di ciascun ragazzo-missionario, non possono tacere e restare fermi, ma “avvertono il bisogno di tornare in tutti quei luoghi dove essi stessi, un tempo si erano perduti: spiagge, strada, disco-pub... per portare ai loro stessi coetanei un annuncio di speranza, fatto di incontro, ascolto senza giudizio e, testimonianza della propria esperienza di vita”.

Quello che proveranno a fare è soprattutto mettersi nelle mani di Dio e lasciar agire lo Spirito Santo, vero e solo protagonista della missione.

Oggi pomeriggio c'è stato il primo appuntamento a Vasto Marina, presso il Lido Acapulco. Domani, alle 16.30, i giovani saranno per l'animazione presso il Lido Il Pontile. Sia oggi che domani le giornate si chiudono con la messa alle 19 a San Giuseppe e un momento di condivisione, sempre a San Giuseppe, alle 22.

