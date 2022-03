Il "Controvento Tour" dei Modena City Ramblers approda a Roccaspinalveti

Il Controvento Tour dei Modena City Ramblers approda nell'Alto Vastese. Il 31 agosto, la storica band sarà a Roccaspinalveti per un concerto a ingresso libero in occasione delle feste in onore di Santa Filomena e Santa Liberata.

L'evento clou, organizzato dal locale comitato feste, dei due giorni di appuntamenti si terrà alle 21 in piazza del Mercato.