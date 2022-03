Il 25 agosto a Vasto Marina la quarta Festa biancorossa

Si svolgerà sabato 25 agosto la quarta Festa biancorossa, appuntamento organizzato dai tifosi della Vastese. Inizialmente programmata per oggi, la festa è stata rinviata in segno di rispetto nel giorno del lutto nazionale per le vittime di Genova.

Sabato prossimo, a partire alle 19, nel parcheggio nei pressi del Monumento alla Bagnante, a Vasto Marina, ci saranno stand gastronomici e vendita di gadget bioancorossi. Alla serata parteciperanno anche giocatori e dirigenti della Vastese. Sarà l'occasione per trascorrere momenti di convivialità in vista della stagione sportiva che sta per iniziare e che è preceduta da tante aspettative per il cammino che potranno fare Fiore e compagni.