Auto rubata in pieno giorno a San Salvo Marina

Si trovava a San Salvo Marina quando è stata avvisata dalla propria assicurazione del distacco del dispositivo gps sulla propria automobile, una Fiat 500 rossa.

Simona Di Iorio si è accorta così del furto del veicolo. Dopo la chiamata dell'agenzia assicurativa, è andata a controllare nel parcheggio e ha avuto l'amara sorpresa.

Come racconta a zonalocale.it, aveva lasciato la propria automobile nei parcheggi in terra battuta nella zona centrale della marina sansalvese; l'area è coperta dalle siepi e dalle altre auto in sosta sul marciapiede, così i malintenzionati possono agire con maggiore tranquillità.

La telefonata è arrivata alle 16.50; subito dopo, la giovane ha presentato denuncia ai carabinieri. Ora, lancia un appello: "L'auto è targata FL011EG, se qualcuna dovesse avvistarla mi contatti immediatamente".