A Sant’Antonio l’inaugurazione della nuova "Porta della Misericordia"

Questa sera, sabato 18 agosto, nella chiesa di Sant'Antonio di Padova, in via Adriatica a Vasto, ci sarà l'inaugurazione del nuovo portale della chiesa, la "Porta della Misericordia". Un appuntamento a cui Don Stellerino D'Anniballe, parroco di San Pietro in Sant'Antonio, invita tutti a partecipare.

Il programma

Ore 18:00 Raduno presso Piazza Marconi, all’imbocco della Villa Comunale, dinanzi alla Madonnina e raccolti in preghiera;

Ore 18:30 Processione con l’insigne reliquia della Santa Croce attraversando via Cavour, C.so Italia, P.zza Rossetti, C.so de Parma e Via Adriatica. In P.zza San Pietro vengono inserite, nella processione, la statua di San Pietro Apostolo del Vassetta e l’immagine della Divina Misericordia provenuta da Cracovia. In processione fino alla chiesa di Sant’Antonio, cenacolo della Divina Misericordia.

Ore 19:00 (circa) Rito del perdono da parte di Dio verso di noi e da parte nostra verso i nostri fratelli, con benedizione della reliquia insigne della Santa Croce.

Benedizione ed inaugurazione della Nuova Porta della Misericordia;

Ore 19:30 (circa) Santa Messa presieduta da Don Stellerino con invito a parteciparvi e congedo;

Ore 21:00 le campane di tutte le Chiese della città suoneranno a festa.