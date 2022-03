A Casalbordino lido oggi le celebrazioni per la festa della Madonna Assunta

Si svolgeranno oggi, 18 agosto, a Casalbordino lido le celebrazioni per la festa della Madonna Assunta rimandate lo scorso 15 agosto a causa delle incerte condizioni meteo. All'inizio delle celebrazioni verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime di Genova.

Il programma

11.00 - Santa Messa presso Finis Terrae (Casette Santini)

16.00 - Deposizione corona d'alloro al Monumento ai caduti del Mare e giro del complesso bandistico Città di Casalbordino

16.30 - Inizio processione in barca (dal fiume Sinello al fiume Osento)

18.00 - Messa presso l'Hotel Calgary e processione per il rientro in chiesa

21.30 - Concerto dei Blue'Spirit

23.00 - Fuochi pirotecnici sul mare