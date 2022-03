Questa sera a Cupello la tradizionale Sagra delle ’Ndrocchie

In continuità con la tradizione, Cupello si appresta a celebrare la 29ª Edizione della Sagra delle 'Ndrocchie. Appuntamento questa sera 17 agosto in Piazza Garibaldi/Largo del Campanile.

"Quella delle ‘ndrocchie è una tradizione che risale alle nostre bisnonne - spiegano gli organizzatori - che, dall'incontro di acqua e farina e con la maestria dell’uso di un semplice ferretto (inizialmente veniva usato quello degli ombrelli) realizzavano questo particolare tipo di pasta fresca a mo’ di fusillo particolarmente indicato con sughi a base di carni miste."

Un semplice ferretto che si trasforma in una sorta di bacchetta magica nel dare forma a questa semplice ma gustosa pasta grazie soprattutto alla dedizione e alla tenacia di tante volontarie che da vari giorni stanno organizzando i preparativi per questo Convivio paesano che annualmente attrae numerosissimi turisti ed ospiti di località limitrofe. Bollono in pentola, in un clima festoso, tanta gioia e tante emozioni nel rinnovo di una tradizione che ci identifica e appassiona. I preparativi diventano, anno dopo anno, momento di condivisione e di trasmissione alle nuove generazioni di antichi saperi e metodi per non interrompere la bellezza e la storia che la nostra comunità è riuscita a generare in tutti questi anni.