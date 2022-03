Con i fuochi pirotecnici sul mare si chiude il Ferragosto vastese

Con i fuochi pirotecnici sul mare si sono chiusi a Vasto Marina i festeggiamenti per il Ferragosto Vastese 2018. Saltato lo spettacolo di Paolo Migone del 15 agosto, è stata Annalisa la grande protagonista del tradizionale concerto ferragostano [LEGGI]. Per tutta la giornata il centro storico era stato invaso dai suoni e dai colori della Sagra delle Campanelle di San Rocco che, come ogni anno, ha richiamato tante persone [LEGGI].

In serata la riviera è stata il punto di attrazione con migliaia di persone che, dopo aver assistito al concerto, si sono riversate in spiaggia per assistere allo spettacolo dei fuochi pirotecnici curato da Pyrofantasy di Vasto. Particolarmente apprezzato il gran finale con un tripudio luminoso di colori sottolineato da tanti applausi. Anche dai punti panoramici della città alta tante persone hanno assistito ai fuochi.