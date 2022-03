Chiuso il sovrappasso pedonale sulla Statale 16 a San Salvo

Il sovrappasso pedonale sulla Statale 16 in territorio di San Salvo è stato chiuso al transito dopo i controlli di stamattina da parte dei vigili del fuoco.

I pompieri proseguono nei controlli sulle infrastrutture del Vastese dopo le due forti scosse di terremoto di ieri sera per evitare che vi possano essere rischi legati a crolli o distacco di calcinacci.

Stamattina sono stati controllati anche i viadotti della Statale Trignina, sempre in territorio sansalvese.

"In via precauzionale, a seguito del sopralluogo congiunto di Anas, Comune e Vigili del Fuoco, è stata parzialmente ridotta la sede stradale in via Umbria, all’interno del Consorzio Icea in corrispondenza del viadotto della SS 650 fondo valle Trigno in attesa dei lavori a cura dell’Anas. E’ stata interdetta al passaggio la passerella pedonale sulla Statale 16, che da contrada Stazione collega a piazza Arafat, per eseguire ulteriori verifiche per accertare lo stato e la consistenza della struttura", spiega una nota del Comune.