"Bye bye" live: a Vasto Marina coinvolgente concerto di Annalisa

È Annalisa la protagonista del concerto di ferragosto a Vasto Marina. La cantante liguera viene accolta sul palco della rotonda di viale Dalmazia dai applausi dei suon fan che sono assiepati sotto al palco con striscioni e cartelli a lei dedicati. Migliaia le persone arrivate alla marina per la serata clou dell'estate che si lasciano coinvolgere dal concerto. Annalisa, che sta girando l'Italia con il fortunato tour Bye bye, crea sin da subito empatia con il suo pubblico, trascinandolo al ritmo delle sue canzoni.

Un po' tutti conoscono quelle più famose, come Bye bye o Il Mondo prima di te, con cui è arrivata terza allo scorso festival di Sanremo. Un pubblico di tutte le età, dai giovanissimi, che hanno conquistato le prime file diverse ore prima del concerto, ai più grandi, che ascoltano con attenzione la bella voce di un'artista con una carriera non lunghissima ma senza dubbio interessante e in costante crescita.

A fine concerto tutti in spiaggia per chiudere il ferragosto 2018 con i fuochi pirotecnici.