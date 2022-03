Nel centro storico di Vasto suoni e colori con la Sagra delle Campanelle di San Rocco

È il tradizionale appuntamento del 16 agosto e anche quest'anno, nonostante qualche goccia di pioggia scesa sulla città al mattino, la Sagra delle Campanelle di San Rocco ha richiamato nel centro storico di Vasto tante persone. Gli espositori sono arrivati di buon mattino, allestendo in piazza i banchi su cui hanno trovato posto campanelle di ogni dimensione, forma, materiale e colore. Come ogni anno ce n'è un po' per tutti i gusti, dalle più semplici e classiche a quelle con i personaggi dei fumetti e dei cartoni animati, passando per le raffigurazione dei piatti della tradizione abruzzese o per trabocchi, casette o fari.

Se per i vastesi quello con l'acquisto della campanella è un appuntamento immancabile ogni anno, così da arricchiere la propria collezione, per i turisti presenti in città quella del 16 agosto è l'occasione per scoprire da vicino una tradizione antica e ammirare le creazioni di tanti bravi artigiani.

Non sono mancati poi, anche quest'anno, gli stand di associazioni di volontariato come Avis e Amici di Zampa che, attraverso la vendita delle campanelle, finanziano le loro attività. La Sagra delle Campanelle prosegue poi fino a cena nel centro storico.