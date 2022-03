Dopo il temporale strade invase dal fango, a Gissi mezzi comunali al lavoro

Mezzi comunali al lavoro a Gissi per liberare le strade invase da acqua e fango in seguito al violento temporale che si è abbattuto sul territorio nella tarda mattinata. Tra le 11 e le 12.30 abbondanti precipitazioni hanno causato disagi trascinando in strada rami spezzati, pietre e soprattutto molto fango.

I maggiori disagi si sono avuti sulla strada Fondo Valle Sinello, in località Pianquerceto, località Terzi e Casalforzato. Per questo l'amministrazione comunale invita tutti colo che dovessero transitare in questi luoghi a prestare la massima attenzione alla guida per evitare disagi.

I mezzi, sin dalle 13, sono all'opera per ripristinare la sicurezza sulle strade.