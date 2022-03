Traffico di droga, scatta all’alba il blitz dei carabinieri nel Vastese

11.50 - Gli arrestati sono Clorinda Di Rocco, 34 anni, Antonio Di Rocco, 43, Giuseppe Di Rocco, 49, Rocco Di Rocco, 22, Gesidio Di Rocco, 21, Elisa Spinelli, 50, Carmine Di Rocco, 45, Rosaria Bevilacqua, 50, Vincenzo Bevilacqua, 33, Adelaide Spinelli, 61, Alfredo Cerelli, 45, Clorinda Bevilacqua, 42. Ai domiciliari Sante Di Rosa, 26 anni, Mario Di Blasio, 31. Divieto di dimora nella provincia di Chieti per Gianni Monachetti, 37 anni.

10,30 - Alle 11, nella caserma della Compagnia di Vasto, la conferenza stampa in cui il maggiore Amedeo Consales e il sostituto procuratore Gabriella De Lucia illustreranno i particolari dell'indagine, che ha portato all'arresto di 15 persone: 10 uomini e 5 donne.

9,45 - A San Salvo, in un'abitazione, i carabinieri hanno scoperto un "supermercato della droga".

9 - Dei quindici arresti, due sono stati eseguiti a Casalbordino, uno a Pollutri, gli altri a Vasto e a San Salvo.



Ore 6,22 - Quindici arresti. Mentre sulla riviera si festeggiava ancora il Ferragosto, i carabinieri erano pronti a far scattare il blitz.

Maxi operazione antidroga nel Vastese: 15 arresti.

La conferma arriva in un comunicato stampa ufficiale diramato alle 6,22: "E' in corso dalle prime luci dell'alba a Vasto, San Salvo e lovalità limitrofe una vasta operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Chieti, finalizzata all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 soggetti appartenenti a due ceppi di locali famiglie rom, dedite al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ulteriori approfondimenti saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11 presso il Comando Compagnia carabinieri di Vasto, ove presenzierà la dottoressa Gabriella De Lucia, sostituto procuratore presso il Tribunale di Vasto".

Dall'alto le zone dei blitz sono state controllate dai militari del 5° Nucleo elicotteri di Pescara:

La prima notizia - Dalle prime luci dell'alba, l'elicottero dei carabinieri ha cominciato a volteggiare su San Salvo, poi su Vasto. Numerose pattuglie sulle strade del litorale nelle ore immediatamente successive al Ferragosto.

Il blitz è scattato alle 6,15. E' in corso una maxi operazione antidroga dei carabinieri.

Alcune pattuglie sono concentrate in via Pertini, a San Salvo. Dall'alto, la squadra aerea ha sorvegliato la zona, poi si è spostata su Vasto a supportare altri militari impegnati che hanno fatto irruzione in due abitazioni.