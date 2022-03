Terremoto, controlli dei vigili del fuoco: non ci sono lesioni sul viadotto del Liscione

Il viadotto sull'invaso del Liscione non ha subito danni dalle due scosse notturne di terremoto. E' il risultato delle verifiche eseguite dai bigili del fuoco. Il ponte, lungo circa 5 chilometri, si trova sulla statale 17 e viene percorso abitualmente, durante l'anno accademico, anche da tanti studenti del Vastese che frequentano l'Università di Campobasso.

"Non sono state evidenziate criticità ai piloni del viadotto Ponte Liscione che ricade nel comune di Guardialfiera", riferisce l'Ansa. "La conferma arriva da Vigili del Fuoco e tecnici Anas impegnati da ieri sera, dopo la scossa di terremoto, in controlli ripresi poi questa mattina".

"Già ieri sera sono stati effettuati i primi accertamenti sui giunti del viadotto - ha spiegato il sindaco di Guardialfiera Emilio Tozzi - Questa mattina i piloni. Tutto è andato bene".

"A Montecilfone, zona dell'epicentro, non sono emersi danni ulteriori oltre quelli segnalati in nottata subito dopo la scossa di magnitudo 4.6. In relazione al disservizio che si è verificato a Montecilfone, con metà paese rimasto senza corrente elettrica dopo la scossa, i tecnici di e-Distribuzione sono intervenuti prontamente per rialimentare tutte le utenze e la corrente è tornata dopo poco più di un'ora".