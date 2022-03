Miracoli Nord conquista la vittoria nel 51ª derby di ferragosto a Casalbordino

Anche quest'anno, per la 51ª volta, a Casalbordino Miracoli oggi pomeriggio tutti si sono dati appuntamento al campo sportivo Madonna dei Miracoli per la tradizionale partita di ferragosto. La sfida, come sempre, è stato il derbyssimo tra Miracoli Sud e Miracoli Nord, due squadre formate da giocatori di tutte le generazioni che devono avere un solo requisito: abitare a Miracoli. Un appuntamento sportivo, nato dall'idea di due amici, Nicola Santini e Donato D'Amario, per vivere il giorno clou dell'estate nel segno della passione per il calcio. Nel corso dei cinque decenni passati si sono avvicendate generazioni di casalesi e non è raro vedere insieme sul campo padri e figli. Da 13 anni, inoltre, la contesa sportiva viene vissuta nel ricordo di Enzo D'Aurizio, prematuramente scomparso.

La sfida di quest'anno è stata vinta da Miracoli Nord, che bissa così il successo del 2017. I biancazzurri si sono imposti 3-2 sui cugini giallorossi grazie alle reti di Francesco Marchioli, Gianluca Marchioli e Giancamillo Tiberio. Per il sud sono andati a segno Davide Tallarino e Fabio Santini. Il premio di miglior giocatore, intitolato alla memoria di Enzo D'Aurizio, è stato conquistato dal "nordista" Alessandro Martone.

A premiare i giocatori sono stati il sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci, gli assessori Carla Zinni e Alessandra D'Aurizio e Nicola Tiberio, presidente della Pro Loco che ha supportato l'organizzazione della sfida assieme all'Avis Don Antonio Tobia e allo sponsor BCC Sangro Teatina. L'appuntamento, naturalmente, è per il 15 agosto 2019 quando Miracoli Sud proverà a battere Miracoli Nord per tornare ad un successo che manca da due anni.