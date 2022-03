Litigio a Vasto Marina, intervengono i carabinieri

Due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Vasto sono intervenute a sedare un litigio scoppiato attorno alle 20 a Vasto Marina.

Per Ferragosto le forze dell'ordine hanno rafforzato i controlli sulla riviera che, complice il maltempo di ieri sera, stamani è stata tutt'altro che piena. Dal pomeriggio di oggi, le condizioni meteo sono migliorate, favorendo il flusso verso il litorale dove, a differenza dei giorni scorsi, non si sono registrate particolari emergenze: la centrale operativa di Chieti del 118 segnala solo un tamponamento non grave.

I vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto hanno eseguito una serie di interventi routine e un sopralluogo: dopo le due scosse di terremoto della notte tra il 14 e il 15, una squadra ha compiuto le necessarie verifiche, riscontrando alcuni cornicioni pericolanti all'esterno della chiesa di Sant'Antonio da Padova, in via Adriatica. Una situazione, peraltro, già nota, per la quale sarebbero necessari lavori al più presto.

Sull'autostrada A14, a partire dallo scorso week end, traffico intenso, ma non si sono registrate code.