A Liscia tre squadre in campo per il 3° memorial Raffaele Valentini

Tre squadre si sono sfidate sul terreno di gioco del campo sportivo di Liscia per il terzo memorial Raffaele Valentini. Un appuntamento sportivo per ricordare lo storico dirigente e presidente delle squadre Valle del Treste Liscia e Real Liscia. Ad organizzarlo sono stati Angelo Di Giacomo, Mauro D'Ottavio e Andrea Franchella che hanno voluto così rendere omaggio all'indimenticabile amico che si è sempre speso per le squadre del paese.

In campo una sessantina di giocatori, di Liscia e dei paesi vicini, che si sono sfidati in clima di sportività e amicizia. Al termine delle sfide premiazione per i vincitori e appuntamento al prossimo anno per ricordare, ancora una volta con torneo calcistico, Raffaele Valentini.