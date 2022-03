Ritrovata la madre di Selvaggia Lucarelli, era dispersa da ieri. Sta bene

Le ricerche sono andate a buon fine: ritrovata Nadia, la madre di Selvaggia Lucarelli. La donna era dispersa da ieri pomeriggio. E' stata avvistata dall'elicottero dei vigili del fuoco in via Vecchia per Monteodorisio dalle squadre di ricerca. Sta bene.

In elicottero è stata trasportata a Vasto, fino alla pista d'atterraggio delle eliambulanze in via Paul Harris e poi in ambulanza all'ospedale San Pio da Pietrelcina.

Da ieri pomeriggio, la cercavano vigili del fuoco, carabinieri, polizia, polizia locale e protezione civile.

I ringraziamenti di Selvaggia Lucarelli: [LEGGI]. Video di Nicola Cinquina:

Le ricerche - L'ultima volta era stata vista in via Cardone, nella parte alta di Vasto. "Era comunque la strada per Cupello, quindi ha tentao di tornare a casa", ha scritto su Facebook Selvaggia Lucarelli, che ieri ha lanciato un appello social per chiedere a chiunque veda sua madre Nadia di segnalarla ai familiari [LEGGI]. La donna si è persa a Vasto. Non si hanno più sue tracce da ieri, quando era andata all'ospedale San Pio da Pietrelcina con un braccio dolorante.

"Abbiamo un primo punto", ha scritto in un altro post la nota opinionista. "Le telecamere hanno visto mia mamma uscire dall’ospedale alle 14,10. Poi mi sono arrivate varie segnalazioni, le ultime due in via Luigi Cardone località Sant’Antonio alle 15,20 circa, quindi a 2 km circa dall’ospedale. Da quel momento nessuno l’ha più vista. Era comunque la strada per Cupello, quindi ha tentato di tornare a casa".

Erano in corso da ieri le ricerche ininterrotte delle forze dell'ordine, cui si è aggiunta la protezione civile: "Appena terminata riunione operativa presso il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vasto. Presenti tutte le forze in campo. Organizzato piano per le ricerche partendo dall’ultimo punto certo nel quale è stata avvistata la Signora. Siamo operativi con quattro squadre", scriveva la protezione civile di Vasto sulla sua pagina Facebook.

In aggiornamento