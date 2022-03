Rinviato il concerto di Fiorella Mannoia a Vasto. Si farà il 19 agosto

Rinviato il concerto di Fiorella Mannoia a Vasto. Era in programma per questa sera, 14 agosto, in piazza del Popolo. Il maltempo di oggi ha bloccato l'evento musicale.

E' la stessa artista, sul suo profilo Facebook ad annunciarlo: "Vi comunico che, dopo la valutazione da parte della protezione civile, il concerto di Vasto è stato rimandato per le condizioni climatiche. E non vi nascondo che abbiamo tirato un sospiro di sollievo, oggi nessuno aveva voglia di divertirsi", riferendosi alla tragedia del ponte crollato in Liguria. "Vi confermerò la data. Un saluto a tutti".

Nel pomeriggio è arrivata anche la comunicazione sulla nuova data. Il concerto si terrà il 19 agosto.

L'organizzazione comunica che saranno i biglietti saranno validi anche per la prossima data.