Con il Kelly Joyce quintet si chiude l’edizione 2018 dei Concerti di Mezzanotte

Si è chiusa ieri sera l'edizione 2018 dei Concerti di Mezzanotte, rassegna organizzata dalla Scuola Civica Musicale con l'assessorato alla cultura del Comune di Vasto e il Teatro Rossetti. Nei giardini napoletani di palazzo d'Avalos tanti concerti di qualità inseriti in un cartellone che, anche in questa 9ª edizione, ha toccato tanti generi musicali facendo registrare in molte serate il tutto esaurito.

Ieri sera è stata l'energia del Kelly Joyce quintet ad incantare il numeroso pubblico che ha partecipato alla serata. Ad accompagnare la cantante francesce c'erano Ivano Sabatini (basso e contrabbasso), Fabrizio Mandolini (sassofono), Angelo Trabucco (pianoforte) e Dante Melena (batteria). Kelly Joyce ha regalato uno spettacolo davvero entusiasmante e, nel finale, si è lanciata anche in una improvvisazione per salutare una nutrita rappresentanza di turisti romagnoli presente nei giardini.

In occasione dell'ultima serata l'assessore alla cultura di Vasto, Giuseppe Forte, e la presidente della Scuola Civica hanno espresso la loro soddisfazione per la riuscita di questa edizione della rassegna curata dal direttore artistico Raffaele Bellafronte.