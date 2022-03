A Furci il concerto della pianista Irina Gladilina

Appuntamento questa sera, marterdì 14 agosto, a Furci con il concerto "Romantico Pianoforte". In piazza Umberto I, alle 21, si esibirà la pianiesta russa Irina Gladilina. La pianista russa, nata a Mosca, dopo i suoi studi ha intrapreso una brillante carriera come insegnante e concertista, esibendosi sia come solista che come accompagnatrice.

Questa sera sarà protagonista di un interessante concerto da solista con i brani dei più grandi compositori.

In caso di pioggia il concerto si terrà nella chiesa parrocchiale di San Sabino nel centro storico di Furci.