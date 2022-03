Motor Impact a Vasto è tra i migliori rivenditori d’auto d’Abruzzo

Motor Impact è una delle migliori concessionarie di auto dell'Abruzzo, secondo la valutazione effettuata dagli utenti di AutoScout24, il più famoso Marketplace di auto leader in Europa. Il giudizio espresso dai visitatori della piattaforma, attraverso parametri quali impressioni generali, reperibilità, affidabilità, descrizione dell'annuncio e procedura d'acquisto, ha premiato la strategia di trasparenza e orientamento al cliente di Motor Impact di Vasto, con un punteggio che lo ha portato in cima alla classifica grazie al numero totale di recensioni ricevute e alla media del punteggio di rating 4,9/5. Un risultato in linea con la soddisfazione generale degli italiani nei confronti dei rivenditori di auto, attestata dalle 100.000 valutazioni su AutoScout24 Italia.

"Portare trasparenza nel mercato dell'auto è una delle priorità di AutoScout24, che ha lanciato nel corso degli ultimi anni numerosi prodotti e servizi in questo senso. Oltre alle recensioni dei concessionari, diventate ormai standard nel settore vanno in questa direzione features quali la valutazione dei prezzi e, da ultime, immagini a 360° degli annunci. La convinzione di AutoScout24 è che da un mercato trasparente traggano vantaggio entrambe le parti della transazione, sia acquirenti che venditori. La fiducia degli utenti premia i rivenditori anche nelle vendite: chi ha un rating positivo su AutoScout24 può ricevere infatti fino al 50% di richieste in più della media".

Per Motor Impact, azienda con un’esperienza pluriennale nel settore auto, è un risultato importante che certifica la qualità del lavoro svolto quotidianamente. La sede principale, in via San Michele, e lo showroom, in viale Perth a Vasto, sono il punto di riferimento per chi deve acquistare la propria auto potendo contare su un’ampia gamma di autovetture a km. 0. L’azienda guidata da Valter Di Santo nel corso degli anni ha seguito modificare la sua attività affidandosi alle potenzialità offerte dal web così da raggiungere clienti in tutta Italia. A disposizione dei clienti c’è uno staff pronto a guidare nella scelta della vettura adatta alle proprie esigenze e dare risposte ad ogni domanda. Non meno importante sono i servizi offerti dall’officina meccanica di Motor Impact per dare totale garanzia sull’acquisto. Quella dell’azienda vastese, guidata da Valter Di Santo, è una lunga storia costruita con tanta passione per questo lavoro e il desiderio di raggiungere la soddisfazione dei proprio clienti, ogni giorno, ovunque essi siano.

Per scoprire tutte le vetture di Motor Impact visita il sito - clicca qui

Motor Impact

Sede principale: Via San Michele 67/69 - Vasto

Showroom: Viale Perth

Orari

Dal lunedì al venerdì - 9-12.30 e 15.30-19

Sabato 9-12.30

Contatti

tel: 0873368703

mail: info.motorimpact@yahoo.it

sito web - clicca qui

