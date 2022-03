Discarica abusiva di rifiuti in via Fonte dell’Oppio, intervengono le guardie ecologiche

Nuovo intervento delle guardie ecologiche ambientali di Vasto.

Oggi il responsabile della sezione locale dell'associazione, Marco Cannarsa, e Patrizia De Rosa sono intervenuti in via Fonte dell'Oppio, dove era stata segnalata la presenza di una discarica abusiva contenente materiale di vario genere, anche altamente inquinante. Scattate le foto che testimoniano la presenza dell'immondizia. Le immagini sono state inviate alla polizia locale per i necessari provvedimenti.