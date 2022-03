Colpo di mercato della Vastese: il talentuoso Giacomo Ridolfi arriva in biancorosso

È un vero colpo di mercato quello piazzato oggi dalla Vastese con l'arrivo in biancorosso di Giacomo Ridolfi. Questa mattina il 24enne di Pesaro ha firmato allo stadio Aragona l'accordo che lo lega alla Vastese per il campionato di serie D 2018/2019. Ad accoglierlo c'erano il presidente Franco Bolami ed il co-presidente Pietro Scafetta assieme, tra gli altri, al direttore sportivo Ferdinando Ruffini ed al direttore generale Andrea Masciangelo.

Ridolfi è un centrocampista con spiccate attitudini offensive, arriva alla corte di mister Palladini dalla Vis Pesaro, maglia con la quale ha collezionato oltre 140 presenze in Serie D (7 in C con il Santarcangelo), vincendo il campionato nella passata stagione. Elemento duttile e di qualità, può ricoprire più ruoli nella linea mediana ed in quella d'attacco.

Con l’innesto di Ridolfi il club biancorosso ha realizzato un ulteriore investimento per innalzare ancor di più il tasso tecnico e di esperienza del gruppo. "Abbiamo fatto di tutto per allestire un organico di spessore e competitivo. Confidiamo nell'appoggio e nel sostegno del pubblico vastese per una stagione da protagonisti”, dicono Bolami e Scafetta.

L'anno scorso, da avversario, si era fatto notare per la sua grande qualità. Quest'anno il pubblico dell'Aragona potrà applaudire le sue giocate. "Appena presentatasi l'opportunità di venire a giocare a Vasto l'ho colta e messa in cima ai miei progetti. - ha detto Ridolfi -. E' una piazza di prestigio ed ambiziosa. Non vedo l'ora di conoscere i nuovi compagni e lo staff tecnico per mettermi subito a disposizione”.