Cinghiali in via Trave "banchettano" con i rifiuti abbandonati

La presenza di cinghiali nella zona di via Trave, la strada che collega via Istonia alla statale 16, è più volte stata segnalata. Tra coltivazioni distrutte e automobilisti che in più di una circostanza hanno dovuto fare i conti con gli ungulati sbucati in strada, di disagi se ne sono già registrati molti. Se poi, ad un problema da affrontare, se ne aggiunge un altro, come quello dell'abbandono dei rifiuti, ecco che si registrano scene come quella immortalata ieri sera da Stefano Tumini.

Risalendo da Vasto Marina si è trovato davanti cinque esemplari, due adulti e tre piccoli, che stavano banchettando a bordo strada dopo aver rotto sacchi di rifiuti che qualche incivile aveva abbandonato lì. Per l'automobilista, vista la bassa velocità, nessuna conseguenza ma resta il problema della presenza degli ungulati anche in quell'area.

In questi giorni si stanno intensificando le azioni dei selecontrollori, coordinati dalla polizia provinciale, nelle zone costiere visto il maggior flusso di veicoli sulle strade in questo periodo.