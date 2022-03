Nel gran premio d’Austria Andrea Iannone chiude al 13° posto

Gran premio d'Austria con pochi sorrisi per Andrea Iannone che ha chiuso la gara al 13° posto. Ora la MotogGp si fermerà per tre settimane e tornerà in pista il 26 agosto a Silverstone.

La gara. Nella bagarre al pronti-via il pilota vastese della Suzuki prova a risalire qualche posizione ma, al primo passaggio sul traguardo, è 8°, la stessa posizione da cui era partito. Perde un paio di posizioni nel corso dei primi giri fino a quando, in una concitata fase di gara, va lungo e si ritrova 17°. Poi, a 16 giri dalla fine, riesce a superare Nakagami e è 16° alle spalle di Vinales con tempi sul giro molto buoni ma ormai una gara compromessa. Davanti, intanto, c'è il monologo di Marquez seguito a distanza dalla coppia Ducati Lorenzo-Dovizioso.

Il buon ritmo di Iannone gli permette di superare un paio di piloti portandolo in 14ma posizione e a caccia, quantomeno, dell'ingresso nella top ten. A nove giri dalla fine in testa c'è l'attacco vincente di Lorenzo su Marquez, con Dovizioso più dietro. Iannone è sempre 14° alle spalle di Vinales. Due giri dopo il vastese riesce a recuperare un'altra posizione, piazzandosi 13° con un paio di sorpassi e controsorpassi con A. Espargaro.

A guidare la gara, a 5 giri dalla fine, c'è Lorenzo tallonato da Marquez. Molto distante Dovizioso, poi Crutchlow, Petruci, Rins e Rossi. Sfida da brividi in testa alla gara tra i due spagnoli Marquez e Lorenzo che vanno a caccia della vittoria, dietro posizioni praticamente congelate per tutti gli altri. Vince Lorenzo, davanti a Marquez e Dovizioso che completa il podio. Per Andrea Iannone 13° posto.