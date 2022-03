Nel centro storico di Vasto la rievocazione storica del Toson d’Oro con Fabio Fulco

Il centro storico di Vasto ha ospitato ieri la 32ª edizione della rievocazione storica della consegna del Toson d'Oro. Il principe Francesco Colonna, il 24 ottobre 1723, ricevette dal marchese Cesare Michelangelo d'Avalos l'onorificenza del Toson d'Oro a lui conferita da Carlo VI. La cerimonia di consegna, con il principe che riceve il collare del Toson d'Oro, simbolo dell'ordine cavalleresco ancora oggi esistente e di cui, tra gli altri, sono insigniti i membri della famiglia reale di Spagna, è stata rievocata ieri sera. Decine di figuranti, vestiti con gli abiti d'epoca della sartoria Polvere di Stelle di Vasto, hanno sfilato per le vie del centro accompagnati da sbandieratori, musici e mangiafuoco.

Ad uscire per ultima dal cortile del palazzo marchesale è stata la carrozza che portava il principe Colonna, quest'anno impersonato dall'attore Fabio Fulco. Nei panni del marchese d'Avalos c'era invece Michele Menna, presidente dell'Avis Vasto. L'associazione Amici del Toson d'Oro, guidata dal presidente Valter Marinucci, ha da qualche anno scelto di affidare il ruolo di marchese a rappresentanti della vita culturale e associativa della città.

Dopo il percorso in centro il corteo ha fatto ritorno a palazzo d'Avalos dove, sul balcone principale, è stata rievocata la cerimonia di collazione. Poi, in piazza Pudente, c'è stata l'esibizione di sbandieratori e mangiafuoco presenti a Vasto per questa edizione. La giornalista Paola Cerella, anche lei in abito d'epoca, ha ricordato le vicende storiche di quei giorni del 1723 ed ha poi intervistato Fabio Fulco che si è poi concesso al pubblico per autografi e foto ricordo.