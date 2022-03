Giornata di incendi nel Vastese: numerosi interventi di vigili del fuoco e protezione civile

Vigili del fuoco e protezione civile impegnati oggi a spegnere numerosi incendi nel Vastese.

Il Gruppo comunale di protezione civile di Vasto ha lavorato su tre fronti: "Triplice intervento dei nostri volontari - racconta il responsabile, Eustachio Frangione - per tre roghi distinti, i primi due a San Salvo e il terzo a Monteodorisio. Un gran bel lavoro con due squadre e una terza pronta a uscire con il mezzo da 6mila litri. Tutte le operazioni sono state svolte sotto il coordinamento della Sala operativa regionale".

Le giornate torride di questo mese di agosto hanno favorito il propagarsi delle fiamme ma, in tutti gli interventi attuati in questi giorni, vigili del fuoco e protezione civile sono riusciti a circoscrivere le fiamme. Si aggrava giorno per giorno il danno ambientale causato dai roghi.