Auto esce di strada e si schianta contro un albero: 25enne ricoverato a Chieti

Un'auto è uscita di strada e si è schiantata contro un albero a Cupello.

Il brutto incidente è avvenuto poco dopo le 6 di stamani nella zona artigianale, dove un ragazzo di 25 anni, D.G., ha improvvisamente perso il controllo della Citroen station wagon, che è sbandata, uscendo fuori dalla carreggiata, dove ha trovato il violento impatto con la pianta.

I medici e gli infermieri del 118 e i vigili del fuoco hanno estratto il giovane facendo in modo di evitare i rovi in cui la vettura era finita. Il ragazzo era cosciente all'arrivo dei soccorsi, ma aveva subito un politrauma. Per questo, i sanitari lo hanno trasferito in ambulanza al policlinico Santissima Annunziata di Chieti, dove è ricoverato.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. I militari hanno eseguito i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto.