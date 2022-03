Al Recinto di Michea esperienze del passato e tradizioni con "I giovedì della fattoria"

Si sono conclusi la settimana scorsa, presso la fattoria sociale "Il recinto di Michea", "I giovedì della fattoria", dove tanti bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni guidati da Leda Del Borrello e Alessia Menna, si sono cimentati in varie attività. Ogni giovedì è stato proposto loro un laboratorio diverso: il primo è stato quello della pasta alla chitarra abruzzese, poi è stata la volta del laboratorio della pizza, hanno imparato come si fa il succo di frutta con la frutta fresca, poi le catarrette dolce tipico abruzzese, il laboratorio del sapone ed infine per chiudere in bellezza, l'ultimo incontro li ha visti impegnati nella produzione della passata di pomodoro.

Dopo i laboratori i bambini si sono dedicati alla cura degli asinelli e di altri animali presenti. L'ultima parte della mattinata era dedicata al gioco. Tutto ciò che i bambini hanno prodotto con le proprie manine è stato riportato a casa come ricordo dell'esperienza vissuta.

"Queste mattinate sono nate per far vivere ai bambini di oggi alcune esperienze del passato, tradizioni del territorio, che vanno pian piano scomparendo. Abbiamo pensato che insegnando e facendo sperimentare ai bambini le tradizioni, queste, forse, non andranno del tutto perse.L'obiettivo era anche quello di imparare divertendoci, oltre che fargli vivere momenti spensierati immersi nella natura".