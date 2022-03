A Scerni un percorso nel gusto "pi li ruelle di lu paese"

Prima delle due serate a Scerni per l'8ª edizione de "Li ruelle di lu paese", manifestazione gastronomica organizzata dall'amministrazione comunale e dalla Pro Loco di Scerni. Ristoranti, associazioni e tanti volontari hanno portato nelle vie del centro storico di Scerni, le caratteristiche "ruelle", profumi e sapori della cucina tradizionale del territorio.

C'è solo l'imbarazzo della scelta tra pietanze di terra e di mare, primi, secondi e dolci, da accompagnare con i vini delle cantine della zona. Per tutta la sera mani sapienti hanno preparato i piatti e li hanno serviti alle tantissime persone che hanno scelto di trascorrere la loro serata a Scerni e che hanno gradito anche l'intrattenimento musicale offerto in più punti del borgo e anche in maniera itinerante.

Questa sera, domenica 12 agosto, si replica con i "saperi e sapori" della transumanza.