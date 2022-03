A San Salvo marina rinnovati gli spazi del "Parco del mare"

Ieri a San Salvo marina taglio del nastro per la rinnovata area gioco dedicata ai bambini nello spazio verde adiacente l'area marina n.19. "Non stiamo inaugurando un parco nuovo, qui già esisteva, ma l’abbiamo riqualificato e ristrutturato dandogli un nome ‘Parco del Mare’ per renderlo più identificabile rispetto ai tanti altri parchi che San Salvo ha la fortuna di avere", ha spiegato il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca. Ad installare i nuovi giochi è staa la ditta Ludovico, che si è aggiudicata la gara. Con il taglio del nastro c'è stata anche la benedizione di Don Mario Pagan, parroco della chiesa della Resurrezione Nostro Signore Gesù.

Nell'allestire il parco sono stati considerati i criteri di "sicurezza con nuovi giochi ergonomici, una nuova e colorata pavimentazione con un tappetino antitrauma" ed è presente un'altalena per diversamente abili. "Il mio augurio più grande – ha proseguito il sindaco – è che tutti abbiano rispetto di questo spazio ludico evitandone il danneggiamento. San Salvo Marina è nei nostri cuori e nella nostra mente".

L'assessore all'ambiente, Giancarlo Lippis, ha espresso i suoi ringraziamenti a chi si è adoperato per la realizzazione dell'area ricordando che la "giunta comunale ha predisposto interventi per 36mila euro per la sistemazione dei parchi di San Salvo". Lippis ha poi concluso con un invito “a tutti i cittadini a prendere a cuore questo parco perché è di tutti preservandolo e salvuaguardandolo".